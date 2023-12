Mohamed Salah intéresse toujours les équipes d'Arabie saoudite, mais la star de Liverpool ne devrait pas quitter le Moyen-Orient en janvier.

L'icône égyptienne a été ciblée par des clubs de la région lors de la fenêtre de transfert de l'été 2023, des offres d'environ 150 millions de livres (192 millions de dollars) ayant été déposées selon certaines sources. Aucun accord n'a été conclu, Salah étant lié à un contrat à Anfield jusqu'en 2025.

Les anciens coéquipiers de Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino, ont déjà suivi des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema dans une division ambitieuse et très lucrative. Il y a toutefois peu de chances que Salah emprunte cette voie au début de l'année 2024.

L'ancien directeur technique de Chelsea, Michael Emenalo, aujourd'hui directeur du football de la Saudi Pro League, a déclaré à Sky Sports qu'une autre recrue de marque pourrait être conclue au cours de la nouvelle année : "Mo Salah, comme [Lionel] Messi, Benzema, Ronaldo et Kevin De Bruyne, sont des joueurs que nous sommes prêts à écouter s'ils sont disponibles. Mais nous comprenons aussi que Mo est heureux là où il est actuellement, dans un club historique et merveilleux, Liverpool. Nous respectons beaucoup cela et nous ne voulons pas donner l'impression de lui mettre la pression. Mais s'il y a un intérêt à faire quelque chose, Mo Salah est un joueur que vous voulez dans votre championnat, dans n'importe quel championnat".

Il a ajouté à propos de la perspective d'un accord à la mi-saison : "Nous respectons Liverpool et dans ce scénario, l'initiative de faire quoi que ce soit ne viendra pas de nous. Il doit y avoir un intérêt commun de la part de toutes les parties concernées. C'est une chose très personnelle, en tant que joueur que j'ai recruté [à Chelsea] et que j'apprécie. Je ne dis rien de nouveau ou d'innovant - qu'un joueur de ce niveau de talent est disponible et que votre ligue le veut. Si Mo Salah est disponible, qu'il a envie de venir et que tout s'aligne, j'en serais incroyablement ravi".

Salah a atteint la barre des 200 buts avec Liverpool, après avoir aidé l'équipe à remporter la Premier League, la Ligue des champions, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la FA Cup et la Carabao Cup.