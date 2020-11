Moggi : "La Juventus de Pirlo n'a pas d'identité"

L'ancien président de la Juventus estime que le club piémontais a perdu de sa superbe depuis qu'Andrea Pirlo l'a prise en mains.

La doit encore trouver une «identité» sous la direction de l'entraineur Andrea Pirlo. C'est ce qu'estime l'ancien patron des lieux, Luciano Moggi.

Alors qu'ils régnaient habituellement sur la en caracolant en tête, les Bianconeri se retrouvent actuellement cinquième du classement, à trois points du leader de l' .

Bien que l'équipe entraînée par Andrea Pirlo soit encore invaincue cette saison sur la scène nationale, elle a fait match nul lors de cinq des neuf matches disputés jusqu'ici, perdant ainsi du terrain dans la course au titre. Le dernier faux-pas des Bianconeri est survenu samedi, lorsqu'ils ont été contraints à un match nul 1-1 par le promu Bénévento.

Même si Cristiano Ronaldo ne jouait pas, Moggi estime que les résultats devraient encore être meilleurs. "Pour le moment, c'est une Juve imparfaite", a-t-il déclaré à Calciomercato. "Ronaldo serait fondamental pour n'importe quelle équipe, mais si en son absence vous ne battez ni Crotone ni Benevento, cela signifie qu'il y a un problème."

Par ailleurs, Moggi a refusé d'alimenter le débat sur la question de savoir si Paulo Dybala ou Alvaro Morata devraient commencer l'attaque.

«Ce sont deux attaquants différents, mais tout aussi utiles à l’équipe avec les caractéristiques qu’ils possèdent», a-t-il déclaré. "Il n’ya pas de rivalité entre eux mais les deux seront importants tout au long de la saison, même si l’équipe de Pirlo n’a pas encore trouvé d’identité tactique. Ce que la Juventus doit faire c'est surtout se remettre sur les rails en tant que grande équipe et qui va assiéger ses adversaires dans les 16 derniers mètres."

"Quand il joue avec de la qualité, et que l'équipe attaque et affirme sa supériorité, Dybala devient indispensable. C'est parce qu'il sait éliminer en un contre un, voit les lacunes adverses et crée de l'espace pour ses coéquipiers. Sinon, Morata serait mieux car son mouvement à partir de 40 mètres peut le conduire à se libérer devant le gardien adverse, une situation dans laquelle il a le sang froid pour marquer", a ajouté Moggi.

La Juventus se rend au en en milieu de semaine, après s'être déjà qualifiée après quatre matches, tandis qu'un gros derby en contre se présente le week-end prochain.

Pour rappel, Pirlo a été le choix surprise pour succéder à Maurizio Sarri au poste d'entraîneur de la Juventus l'été dernier, n'ayant été nommé entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans du club que quelques jours plus tôt.