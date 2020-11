Benevento - Juventus (1-1) : Sans Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame cale encore

Sérieuse en première période, la Juventus Turin s’est endormie et n’a jamais été capable d’avoir le petit plus pour repartir avec les trois points.

Pendant des années, certains observateurs se sont plaints du manque de suspense en , avec une Turin ultra-dominatrice et sans réels concurrents. Cette saison 2020-2021 pourrait bien redistribuer les cartes. Le Milan AC carbure à plein régime et est toujours invaincu dans cette campagne tandis que l’ , sans être flamboyant, reste accroché aux avant-postes tout comme l’ . Alors les concurrents se sont-ils renforcés ou la Juve est-elle en dedans ? La réponse se situe un peu entre les deux et le nul contre Benevento (1-1) en est clairement la preuve.

Sur la pelouse du club sarde, la Vieille Dame a été incapable de ramener les trois points. Privés de Cristiano Ronaldo, laissé au repos par Andrea Pirlo, les Turinois ont manqué de génie offensivement pour mettre à mal une défense qui avait pourtant pris vingt buts avant cette rencontre. A l’image de Paulo Dybala, la Juventus Turin a manqué de précision.

Dans cette semaine spéciale pour les Argentins, la Joya aurait certainement aimé rendre hommage à Diego Maradona de la meilleure des façons. Mais depuis le début de la saison, le n°10 turinois n’y arrive pas. Quand ce n’est pas lui qui gâche une superbe action collective entre Morata, Ramsey et lui, c’est le portier adverse qui l’a empêché de débloquer son compteur but en cette saison (85eme).

Morata loupera le derby turinois

Bousculée par l’engagement mis par les homme de Pippo Inzaghi, qui retrouvait son ancien coéquipier Pirlo, la Juventus Turin avait pourtant réussi à ouvrir le score. Parfaitement lancé par Federico Chiesa, Alvaro Morata, exclu après le match pour des propos à l'arbitre, a fait parler ses talents du buteur avec une belle frappe croisée du gauche (21eme). Une ouverture du score après seulement vingt minutes, on sait alors dit que le rouleau compresseur turinois allait faire le job pour empocher les trois points.

Mais, beaucoup trop attentistes, les coéquipiers d’Adrien Rabiot ont laissé Benevento y croire. Szczesny a fait des miracles sur sa ligne mais à force de subir, la Juve a craqué juste avant la pause. Beaucoup trop laxiste sur sa relance, Arthur a permis à Gaetano Letizia d’égaliser (45+3eme).

La mi-temps et le discours d’Andrea Pirlo n’ont rien changé. Cette Juventus Turin n’a rien à voir avec ses devancières et n’affiche pas la maîtrise qui faisait son succès depuis presque dix ans. Maurizio Sarri avait été pointé du doigt la saison dernière face au jeu produit par le club mais force est de constater que Pirlo ne fait pas plus de miracles. Au soir de cette 9eme journée, la Vieille Dame est toujours invaincue mais a déjà perdu trop de points en route avec un cinquième nul à l’extérieur… Pour Benevento, quatorzième, ce partage des points a tout d’une victoire.