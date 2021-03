Mönchengladbach - Marcus Thuram revient sur son crachat polémique

Auteur d'un vilain geste face à Hoffenheim en décembre dernier, l'attaquant français de Mönchengladbach est revenu sur cet épisode polémique.

Au mois de décembre dernier, Marcus Thuram s'est retrouvé au coeur de la tempête médiatique. En effet, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach fût vivement critiqué pour avoir été expulsé face à Hoffenheim. Mais à ce moment-là, ce n'est pas le carton rouge en lui-même qui lui vaut les critiques, mais bel et bien la manière dont l'international français l'a obtenu. Marcus Thuram a réalisé un geste choquant, à savoir cracher sur son adversaire, Stefan Posch, à la onzième minute du match.

Un geste qui n'a pas sa place sur un terrain de foot, encore moins alors que la pandémie de Covid-19 est très présente dans le monde entier depuis un an. Dans une interview accordée à RCI, Lilian Thuram a avoué avoir été choqué par l'attitude de son fils : "C'est tout à fait compréhensible ce qui se passe au niveau des médias. Moi-même je regardais le match, j'ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la question à savoir 'est ce que c'était vraiment mon fils en fait" .

S'il avait présenté ses excuses sur ses comptes Instagram et Twitter, Marcus Thuram ne s'était pas encore exprimé sur le sujet. Le Français, notamment passé par l'En Avant Guingamp, l'a fait ce week-end, devant les caméras de Téléfoot, présentant une nouvelle fois ses excuses et affichant ses regrets.

"Il (Stefan Posch) me dit des choses qui se disent tous les jours sur les terrains mais c’est surtout moi le fautif. Je savais directement que j’avais fauté et que j’avais fait un geste inexcusable. Je me suis excusé auprès du joueur directement et de l’arbitre puis j’ai quitté le terrain" , a d'abord expliqué l'attaquant.



"C’était un crachat non intentionnel mais dans ma position, je n’allais pas expliquer aux gens ce qu’ils avaient vu à la télévision. J’ai pris ce qu’il fallait prendre. J’ai compris que c’était une erreur. En aucun cas j’avais à répondre au joueur et j’ai assumé ce qu’il fallait assumer. Maintenant c’est fini" , a ensuite assuré le Français. Alors que certains observateurs craignaient une suspension de plusieurs mois, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach avait écopé d'une suspension de cinq matches, seulement, et avait également été sanctionné par son club d'une amende d'un mois de salaire, à savoir environ 330 000 euros. Suffisant pour ne pas réitérer.