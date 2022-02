Modric désigne son digne successeur

Le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, a encouragé son compatriote de Chelsea, Mateo Kovacic, à devenir son successeur.

Modric adoube un ancien coéquipier

Modric aura 37 ans en septembre et semble conscient qu'il est au crépuscule de sa carrière internationale. Il semble conscient qu'il est au crépuscule de sa carrière internationale. Lorsqu’il a été interrogé sur celui pourrait le remplacer en tant qu'homme clé de la Croatie, Modric a désigné naturellement Kovacic.

"Je pense que Mateo Kovacic pourrait être mon héritier, en tout cas c'est le joueur qui a le plus de talent", a-t-il déclaré à Marca. "Il a joué dans des clubs importants comme l'Inter et le Real Madrid. Il est actuellement à Chelsea et se porte très bien. Il est l'un des successeurs possibles. Il est certain qu'il peut diriger la Croatie à l'avenir."

Modric et Kovacic ont évolué ensemble pendant trois saisons. C’était entre 2015 et 2018 lorsque le second nommé jouait encore à Madrid. Il formait un beau duo et avait notamment participé à la conquête de trois Ligue des Champions consécutives.

L'article continue ci-dessous

A noter qu’outre Kovacic, un autre joueur est cité en Croate pour potentiellement faire oublier Modric lorsque ce dernier sera à la retraite. Il s’agit du Rennais Lovro Majer. Ce milieu de terrain de 24 ans tarde cependant à confirmer tous les espoirs placés en lui. Et il n’est pas toujours aligné titulaire par Zlatko Dalic.