MLS, Zlatan Ibrahimovic toujours joueur le mieux payé du championnat

La MLS a dévoilé les plus gros salaires des joueurs évoluant en son sein. Zlatan est bien sûr premier...

La Major League Soccer est connue pour ouvrir ses portes aux joueurs de haut calibre année après année, avec des noms de joueurs de premier plan provenant des meilleures ligues du monde, la saison 2019 ne faisant pas exception.

Sondage - Selon vous, le début de saison d'Eden Hazard avec le Real Madrid est-il inquiétant ?

La Major League Soccer a révélé les salaires de ses joueurs, certains étant au-dessus de la mêlée, Zlatan Ibrahimovic étant bien sûr en tête du classement du joueur le mieux payé.

L'article continue ci-dessous

Le capitaine du LA Galaxy, arrivé de , perçoit un salaire de base annuel assorti de garanties de compensation de 7,2 millions de dollars. Au dessus du peloton donc, même sis es poursuivants sont eux aussi bien lotis : Michael Bradley, le milieu de terrain du , émarge à 6 millions de dollars pour une compensation totale de 6,5 millions de dollars.

Jozy Altidore, l'attaquant du Toronto FC, est le troisième joueur le plus généreusement rémunéré de la ligue américaine avec un salaire de 4,9 millions de dollars et une rémunération totale de 6,3 millions de dollars.

Carlos Vela, ancienne connaissance d' aujourd'hui au LAFC et au demeurant meilleur buteur actuel de la est le quatrième de ce classement avec un salaire de 4,5 millions de dollars et une rémunération totale de 6,3 millions de dollars. Enfin, l'ancien bavarois Bastian Schweinsteige, qui évolue aujourd'hui au Chicago Fire complète le tableau des cinq premiers avec un total de 5,6 millions de dollars de salaire et d’indemnisation.