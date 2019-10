MLS - Fin de saison pour Zlatan Ibrahimovic, battu par LAFC en demi-finale de conférence

Dans le derby de Los Angeles la nuit dernière, c'est le LAFC qui a validé sa place en finale après un match spectaculaire contre LA Galaxy (5-3).

Zlatan Ibrahimovic ne remportera pas son premier titre en Major League Soccer cette saison. Vaincu avec son équipe de en demi-finale de conférence Ouest par LAFC (5-3), l'attaquant suédois achève son année avec un joli total de 31 buts.

Cependant l'ancien joueur du PSG et de Barcelone n'a rien pu faire contre l'intensité et l'efficacité mise par le rival local, porté par Carlos Vela. L'international mexicain s'est offert un doublé et confirme sa très bonne forme en .

Si le score était de 2-1 à la pause, les Galaxy ont subi de nouveau la puissance de frappe du LAFC au retour des vestiaires. En fin de match, Adama Diomandé a lui aussi inscrit un doublé pour porter le tablea d'affichage à 5-3.

En finale de la conférence Ouest, LAFC défiera les mercredi prochain. Le club de l'État de Washington a disposé du Real Salt Lake lors de sa demi-finale (2-0).