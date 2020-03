Mino Raiola oblige Manchester United à prendre une décision pour Pogba

🇬🇧 Supporting our Juventus and Sampdoria friends @blaisematuidiofficiel, @albinekdal and all athletes and people around the world who are facing this difficult moment.⠀ ⠀ Be strong, #StayAtHome and be safe 💪🏾!⠀⠀ ⠀ New training camp is called ...⠀⠀ Quarantine PP Arena, open 24/7! 🏋🏾‍♂⠀⠀ Having fun working at home 🏠 with my brother @victorlindelof!⠀⠀ ⠀⠀ (I know the cheeky ones will talk about the Juventus jersey 😏 I'm just supporting my friends ... that's all, nothing more 😁).⠀ ⠀ ⠀ 🇮🇹 A sostegno degli amici di Juventus e Sampdoria @blaisematuidiofficiel e @albinekdal e di tutti gli atleti e le persone del mondo⠀ ⠀ Siate forti, #StayAtHome e fate attenzione 💪🏾⠀ ⠀ Il nuovo campo di allenamento si chiama… ⠀ Quarantena PP Arena, aperto 24 ore su 24 🏋🏾‍♀⠀ Mi diverto ad allenarmi a casa 🏠 con il mio amico @victorlindelof!⠀ ⠀ (So che qualche malizioso parlerà del fatto che indosso la maglia della Juventus 😏, ma lo faccio solo per dare un segno di supporto al mio amico, non c’è nessun’altra ragione 😁).

