Mino Raiola est décédé !

Mino Raiola a rendu ce samedi son dernier soupir. L’un des agents de football les plus puissants et les plus célèbres du circuit est décédé après avoir succombé à la maladie dont il souffrait depuis un moment. Il s’est éteint à l’âge de 54 ans.

Sa famille confirme sa disparition

Des rumeurs avaient circulé sur sa mort jeudi dernier, mais elles étaient fausses. L’italo-néerlandais avait lui-même pris la peine de communiquer sur les réseaux sociaux pour assurer qu’il était encore en vie. De son lit d’hôpital à San Raffaele à Milan, il avait même taclé ceux qui voulaient le vouloir disparaitre avant l’heure. Malheureusement, il se trouvait déjà dans un état critique et la maladie a fini par l’emporter.

L’annonce de sa disparition a été faite par sa famille à travers une publication sur son compte twitter. « C'est avec une infinie tristesse que nous partageons le décès de l'agent de football le plus attentionné et le plus extraordinaire qui ait jamais existé. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même force qu'il mettait sur les tables de négociations pour défendre nos joueurs. Comme d'habitude, Mino nous a rendus fiers et ne l'a jamais réalisé. Mino a touché tant de vies par son travail et a écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du football moderne. Sa présence nous manquera à jamais ».

Raiola était une référence mondiale

Raiola est connu pour son rôle influent dans la concrétisation de gros transferts vers les géants européens pour ses clients. Dernièrement, il était impliqué dans les négociations concernant le transfert potentiel de Haaland du Borussia Dortmund à Manchester City.

Il était aussi l’agent du milieu de terrain Pogba et travaillait sur son départ de Manchester United à la fin de la saison. En 2016, il avait œuvré pour son retour à Old Trafford contre un montant de 105M€, ce qui constituait un record mondial à l’époque.

Matthijs de Ligt, Gianluiggi Donnarumma et Marco Veratti font également partie de sa clientèle. Raiola, qui a passé sa jeunesse aux Pays-Bas, a commencé sa carrière d'agent dans les années 1980 et s'est fait connaître sur la scène mondiale en organisant le transfert de Dennis Bergkamp de l'Ajax à l'Inter Milan en 1993.