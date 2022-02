Milan : Pioli élogieux envers Giroud

L’AC Milan a remporté samedi soir le derby de la Madonnina qui l’opposait à l’Inter. Une victoire 2-1 qui porte principalement la signature d’Olivier Giroud. Alors que son équipe était menée 0-1, l’international tricolore a renversé le scénario en scorant deux fois dans le dernier quart d’heure du jeu.

« Avec d’autres, Giroud nous a apporté la mentalité de gagnant »

Avec cet exploit, Giroud a prouvé qu’il avait parfaitement sa place au sein de l’équipe rossonerra. Il se montre même comme le digne héritier des grands goleadors passés par ce club. Stefano Pioli, son coach, n’en a d’ailleurs jamais douté.

Après le match, le technicien italien s’est félicité de posséder un élément de ce calibre dans son effectif, de même que son autre recrue française, Mike Maignan. Et, il a surtout loué leur côté compétiteur et gagneur.

"Signer Giroud et d'autres joueurs qui savent ce que cela signifie de gagner et ce dont vous avez besoin pour gagner, comme Zlatan, Kjaer, Giroud, Maignan, élève le niveau de maturité, d'expérience et de connaissances. Ce sont des leçons importantes que les jeunes joueurs apprennent chaque jour", a-t-il indiqué au micro de DAZN.

« Continuer à croire en nous-mêmes »

Avec ce succès de prestige face au rival intime, Pioli croit désormais dur comme fer en une consécration nationale. "Nous avons les mêmes points qu'à ce stade de la saison dernière, donc nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ai dit aux joueurs que nous devons continuer à croire en nous-mêmes et qu'il n'y a que des obstacles insurmontables pour ceux qui ne croient pas ", a-t-il confié.

« Nous avons battu la meilleure équipe de Serie A, les champions en titre et les leaders, donc nous nous avons prouvé notre valeur, a enchéri Pioli. C'est vrai que l'Inter a mieux joué en première mi-temps, mais mon Milan a beaucoup de courage et ne craint personne. Nous avons pris le match à une équipe qui était supérieure dans certains domaines et ce n'est même pas notre meilleure période de forme ».

« Notre seule défaite de 2022 n'est malheureusement pas entièrement de notre fait, mais la force mentale de mon équipe est remarquable », a conclu un Pioli visiblement aux anges.