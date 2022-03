Milan : Pioli "aime tout" chez Giroud

L'entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli, a salué l'impact d'Olivier Giroud cette saison. Il s’est dit extrêmement content de la part qu’a le Français sur sa formation.

Pioli tresse des lauriers à Giroud

Les buts de la recrue de Chelsea ont propulsé le Milan en haut du tableau de la Serie A. Il a notamment été décisif lors des deux chocs du haut de tableau face à l’Inter et Naples. Ses buts ont permis aux Rossoneri de l’emporter.

Pioli est à court de superlatifs lorsqu’il s’agit d’encenser son avant-centre tricolore : "J'aime tout chez Giroud, la façon dont il aide l'équipe, comment il gère la pression. C'est une personne très sereine et déterminée et c'est un plaisir de travailler avec lui".

Le coach milanais est satisfait de Giroud et il doit l’être d’autant plus que ce dernier a refusé d’offres plus prestigieuses pour rallier San Siro l’été dernier. La presse transalpine révélait cette semaine que l’ancien montpelliérain a décliné des offres de Man City et de Tottenham pour signer chez les septuples champions d’Europe.

Il n’y a pas que Giroud qui suscite l’admiration de Pioli. C’est aussi le cas de Zlatan Ibrahimovic, même si ce dernier est moins performant cette saison. "Zlatan apporte beaucoup à l'équipe dans tout ce qu'il fait. C'est un joueur intelligent. Il sait quand il faut attaquer les espaces ou se mettre en profondeur. Il est heureux. Il va sûrement nous aider", a-t-il indiqué.