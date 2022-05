Milan : Maldini bluffé par l’attitude de ses joueurs

Le dirigeant emblématique de l'AC Milan, Paolo Maldini, est convaincu que les joueurs peuvent gérer la pression du titre après la victoire à Vérone.

Le succès 3-1 face à Hellas a permis aux Rossonerri de reprendre la tête du classement au détriment de leur voisin de l’Inter. Les Nerazzurri étaient passés provisoirement devant vendredi en dominant Empoli.

"Avec tant d'enthousiasme autour de nous, l'important maintenant est d'essayer de donner un sentiment de calme", a déclaré l’ancien libéro à Milan TV.

« Les gars ont fait tout ce qu’on leur a demandé »

"C'était un match, contrairement à celui contre la Lazio, où nous avons commencé très fort et dominé pendant les 20-25 premières minutes, et on a vu but refusé pour hors-jeu, a-t-il poursuivi. Si vous êtes menés dans cette situation et que vous n'êtes pas prêts, cela peut déclencher une panique. Quand il reste si peu de matches et que vous pouvez voir la ligne d'arrivée, si l'équipe n'est pas suffisamment mature pour réagir de la bonne manière, elle peut perdre la tête. Alors, je dois vraiment féliciter les gars, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé, y compris ceux qui sont entrés sur le banc."

Les Milanais doivent encore terminer le travail pour aller chercher leur premier Scudetto depuis 11 ans. Et ça ne sera pas une partie de plaisir puisqu’ils mesurent à l’Atalanta dimanche prochain, avant de défier Sassuolo à l’extérieur (22 mai).

L’Inter, de son côté, affrontera deux équipes qui sont en lutte pour le maintien. Il y aura d’abord une opposition contre Cagliari (18e), puis une autre face à la Sampdoria (15e).