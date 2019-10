Milan-Lecce (2-2), Milan reste au point mort

Obligé de l’emporter pour retrouver la première moitié du classement, l’ a encore calé ce dimanche en . En clôture de la 8e journée, les Rossonerri ont été contraints à un partage des points avec Lecce. La victoire leur a échappé dans les derniers instants de la partie.

À la 92e minute, Marco Calderoni a égalisé de manière inespérée pour les visiteurs, alors que les Lombards avaient cru assurer la victoire suite à une réalisation de Piatek à la 81e. Une réalisation qui a sérieusement refroidi San Siro. L’enceinte milanaise n’a plus vu son équipe l’emporter depuis le 31 aout dernier et une victoire contre Brescia (1-0).

L'article continue ci-dessous

10 - Milan have gained 10 points in their first eight league games: the last time the Rossoneri have less was the 2012/13, season ended with a third place. Hope. #MilanLecce