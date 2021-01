Milan - Juve 1-3, la Juve se relance aux dépens du leader

Le choc de la soirée en Serie A opposait la Juve à un AC Milan privé de Zlatan. La Vieille Dame a pu se relancer au terme d'une belle prestation.

Même si Zlatan était absent pour ce choc, il y avait énormément de stars et de grands joueurs au mètre carré pour ce choc du championnat italien entre le leader de la et le champion sortant, qui au coup de sifflet initial, avait des allures de passation de pouvoir.

Après 15 minutes de jeu dans un match où la Juve prenait l'ascendant, Chiesa osait un tir surpuissant du droit. Donnarumma, battu, regardait sur sa gauche le cuir s'écraser sur son poteau.

Un premier coup de semonce, suivi d'effets. En effet, deux minutes plus tard et suite à une combinaison et surtout à une superbe passe décisives en talonnade signée Dybala, Chiesa trompait le portier lombard et ouvrait accessoirement le score en faveur des visiteurs.

Rafael Leao réagisssait pour les locaux quelques instants plus tard. Un dribble réussi aux dépens de Gianluca Frabotta pour un enroulé du gauche qui passait de peu à côté. Un premier avertissement sans frais, mais l'ancien lillois allait insister.

5 minutes avant le repos, Davide Calabria reprenait de l'intérieur du droit un centre de Leao pour égaliser. 1-1, le score à la pause au terme d'une première période très animée à San Siro, où la Juve s'était offerte pas mal d'opportunité et ou Milan avait rétorqué sur la fin ave des occasions de son cru.

On allait d'ailleurs retrouver le fameux duo Chiesa-Dybala à l'heure de jeu. Inséparables (ils allaient être remplacés au même moment plus tard dans la partie), les deux hommes allaient ainsi permettre à la Juve de prendre l'avantage dans ce choc.

Aux abords de la surface lombarde, Paulo Dybala alimentait Federico Chiesa, qui prenait le soin de se mettre sur son pied gauche en éliminant Theo Hernandez au passage et qui voyait sa frappe raser l'intérieur du poteau d'un Donnarumma de nouveau battu. Le tableau de marque affichait 2-1.

Mais la Juve poursuivait ses offensives. Gianluigi Donnarumma devait se détendre à 20 minutes de la fin sur une frappe signée Weston McKennie. Ce dernier allait d'ailleurs aggraver la marque quelques minutes après sur un contre initié par Adrien Rabiot.

3-1, score final, belle performance de la Juve qui se relance aux dépens du leader milanais.