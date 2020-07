Zlatan pense à quitter l'AC Milan : "Ibrahimovic n'est pas un joueur de la Ligue Europa!"

La star suédoise a déclaré que son séjour à Milan touchait à sa fin avec le club n'étant pas au niveau qu'il aimerait qu'il soit.

Zlatan Ibrahimovic doute qu'il restera à l' si la situation ne change pas, tout en insistant que ni lui ni le club de ne doivent disputer la . Ibrahimovic est retourné à Milan - où il avait précédemment remporté le Scudetto en 2011 - en tant qu'agent libre en janvier après avoir quitté la , les LA Galaxy, mais il y a des doutes sur son avenir au-delà de la saison 2019-2020. L'attaquant de 38 ans a marqué six buts depuis son retour à Milan, aidant les Rossoneri - sept fois vainqueurs de la - à se qualifier pour la Ligue Europa.

L'AC Milan est septième et à seulement deux points de , vainqueur de la Coupe d' , et à sept de l' après 31 matches de championnat après avoir dominé mardi la 4-2. Malgré la résurgence de Milan, l'entraîneur, Stefano Pioli, devrait être remplacé par l'Allemand, Ralf Rangnick, qui a été pressenti pour combiner ce rôle avec celui de directeur sportif, qui est actuellement occupé par la légende du club, Paolo Maldini.

Au milieu de l'incertitude et du rapport annoncé du directeur général Ivan Gazidis concernant la venue de Rangnick, l'ancien joueur de , du et du FC Barcelone, Zlatan Ibrahimovic a émis un avertissement. "Ibra joue pour gagner quelque chose ou il reste à la maison", a déclaré Ibrahimovic au magazine Sportweek de La Gazzetta dello Sport dans une interview qui devrait être publiée samedi.

"Qui est Rangnick ?"

"Ils m'ont dit que se retirer en Amérique était trop facile, alors je suis revenu à Milan. Je suis ici purement par passion, parce que je joue essentiellement gratuitement ... Ensuite, cette situation, le Covid a tout arrêté et j'ai pensé, peut-être qu'il y a quelque chose essayant de me dire que je devrais prendre ma retraite ... Heureusement, nous sommes revenus sur le terrain. Mon mollet m'a fait mal, mais après deux jours, j'étais prêt à revenir dans l'équipe. Ibra est comme ça. Mais ils m'ont dit de prendre le temps", a ajouté le Suédois.

"Ibra est né pour jouer au football et est toujours le meilleur pour jouer au football. Nous verrons ce que je ressens dans deux mois. Nous verrons également ce qui se passe avec le club. Si telle est la situation, pour être honnête, il est peu probable vous me verrez à Milan la saison prochaine. Ibra n'est pas un joueur de la Ligue Europa et Milan n'est pas un club qui appartient à la Ligue Europa", a conclu l'attaquant passé par le PSG.

Interrogé sur une apparente confrontation avec Gazidis avant la demi-finale de , Ibrahimovic a déclaré: "J'ai parlé pour moi et pour l'équipe. J'avais besoin d'avoir des explications sur l'avenir, le mien et celui de Milan. J'ai dit que c'était pas le grand Milan que j'ai connu, c'est vrai, mais nous devons faire de notre mieux, même dans cette situation. Ibra est là, Ibra s'en occupe. Je dois être là ou tu vas perdre les fans".

"Je ne sais pas s'il y aura un autre club après Milan, je n'aime jamais fermer les portes aux opportunités. Je n'irai que dans un endroit où j'ai un certain contrôle, pas là où les mots ne valent rien. J'ai toujours trop de passion pour ce que je fais", a ajouté le Suédois. Pioli n'a remplacé Marco Giampaolo qu'en octobre et alors qu'il a permis aux résultats de s"améliorer, l'ancien entraîneur du , Rangnick, aurait accepté de prendre la relève en 2020-2021. "Qui est Rangnick? Je ne sais même pas qui il est", a conclu Ibrahimovic.