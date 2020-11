Milan-Héllas Vérone (2-2), Ibrahimovic et Milan échappent à la défaite

L’ préserve son invincibilité dans le championnat italien. Les Rossonerri ont été proches de faire pschitt lors de la réception du Héllas Vérone, ce dimanche. Menés 1-2 contre le cours du jeu, ils ont réussi à sauver l'essentiel grâce au huitième but de la saison de Zlatan Ibrahimovic.

Peut-être encore groggy par leur déroute contre jeudi dernier en (0-3), les hommes de Stefano Pioli ont complètement raté leur entame de match. Après un quart d’heure de jeu, ils avaient déjà deux buts de retard. Deux réalisations signées Barak (6e) et Calabria (16e, csc). Les locaux se sont relancés à la 27e, suite à un autre autogoal, signé Magnani.

3 - Zlatan #Ibrahimovic is the player to have failed the most penalties in the top-5 European Championships in all competitions 2020-21 (3). Inaccurate.#MilanHellasVerona