Milan - Bologne (2-0), Ibrahimovic et Milan lancés sur les chapeaux de roue

Impressionnant en fin de saison dernière, l’ a attaqué le nouvel exercice sur les mêmes bases. Lors de leur première sortie en , les Rossonerri ont dominé logiquement à domicile (2-0). Déjà en grande forme, Zlatan Ibrahimovic a été l’auteur des deux buts de la partie.

Le Suédois est devenu le plus vieux joueur à inscrire un doublé en depuis Francesco Totti. Il a trouvé la faille une première fois à la 35e minute en reprenant d’une belle tête décroisée un centre du Français Théo Hernandez. Ensuite, en début de deuxième période, il a mis à profit un pénalty obtenu par Ismaël Bennacer pour assurer le break.

Intenable à la pointe d’un schéma en 4-2-3-1, l’ancien Parisien aurait même pu s’offrir un triplé par la suite. A la 63e, après avoir été lancé en profondeur, il a contourné le gardien et n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond. Trop excentré, il n’a trouvé que le petit filet extérieur.

1 - Zlatan #Ibrahimovic has scored more than one goal in his debut game of the season for the first time in his career in #SerieA. Stainless.#MilanBologna pic.twitter.com/HywtTn5neW