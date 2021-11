Mikael Silvestre tranche entre les deux Ronaldo

Mikael Silvestre, l’ancien arrière français, a eu une longue et riche carrière. Un parcours qui s’est étendu sur 19 ans et durant lequel il a pu côtoyer beaucoup de grands joueurs.

L’ex-international tricolore fait d’ailleurs partie des rares footballeurs à avoir à la fois évolué avec Ronaldo, le Brésilien, et Ronaldo, le Portugais. Il a côtoyé le premier durant son séjour à l’Inter (1998-1999) avant de connaitre le second pendant cinq saisons à Manchester United (2003-2008).

« Même sur une jambe, Ronaldo faisait des miracles »

Invité de l’émission L’Equipe du Soir sur L’Equipe TV, Mikael Silvestre a accepté de donner son avis sur la question de qui est le plus fort entre les deux Ronaldo. « Facilement, je peux vous répondre Ronaldo le Fenomeno. L’original, le Brésilien », a-t-il répondu instantanément et sans hésitation.

« Car il est impressionnant d’exécution, de précision et d’ingéniosité, a développé Silvestre, toujours en admiration envers son ex-coéquipier nerazzurro. Et c’est impossible de l’arrêter vu sa vitesse d’exécution. C’était bien d’être son coéquipier et même de l’affronter. Il avait toujours quelque chose à inventer. Même en jouant sur une jambe, il arrivait à faire des miracles. »

Avec Ronaldo le Portugais, Silvestre a aussi connu de belles heures. Ensemble, ils ont d’ailleurs conquis la Ligue des Champions en 2008. C’était lors de l’époque glorieuse des Red Devils, sous les ordres du légendaire Sir Alex Ferguson.

« Ferguson n’a plus de poids sur le choix du coach »

Le technicien écossais s’est retiré en 2013 et depuis plus rien ne va du côté d’Old Trafford. On lui prête le pouvoir de choisir l’identité de ses successeurs, mais Silvestre ne croit pas du tout que ça soit le cas. « Son pouvoir, il est minime. Il fait partie du board, mais il n’est pas consulté pour le changement d’entraineur. La dernière fois qu’il a eu du poids pour l’arrivée d’un coach c’est avec David Moyes (en 2013). Il est loin de l’opérationnel. Il a eu certes cette relation privilégiée avec Olé (Gunnar Solskjaer), mais il reste en retrait ».

Solskjaer ayant été débarqué de son poste le week-end dernier, c’est Michael Carrick qui est appelé à assurer l’intérim. Silvestre le connait également et il le juge capable de répondre aux attentes malgré les exigences importantes du poste : « On a évolué ensemble, a-t-il rappelé. C’est quelqu’un de très humble et très posé. Et il va apporter de la sérénité dans cette effervescence. Il va préparer l’équipe et donner le meilleur de lui-même. Il est encore en phase d’apprentissage mais cela va quand même donner un coup de fouet à l’équipe ».