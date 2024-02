Mido sans pitié avec Salah

Mido explique pourquoi Mohamed Salah n'est pas dans la même catégorie que Lionel Messi et Ronaldo lorsqu'il s'agit de leadership.

L'attaquant de Liverpool est la plus grande star de son pays et porte le brassard au niveau international. Il n'a pas été en mesure d'inspirer les Pharaons à remporter des succès tangibles, contrairement aux multiples Ballons d'Or Messi et Ronaldo, qui ont remporté la Copa América, la Coupe du monde et le Championnat d'Europe respectivement.

L'ancienne star de la Premier League a régulièrement critiqué Salah, en questionnant sa décision de revenir à Anfield après s'être blessé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il a expliqué au podcast The Untold pourquoi la figure emblématique de l'Égypte n'est pas à la hauteur des plus grands joueurs de tous les temps : "Messi est-il le leader de l'Argentine comme Salah est le leader de l'Égypte ? Salah est la star de l'Égypte, mais ce qu'il fait avec l'équipe nationale ressemble-t-il à ce que Messi fait avec l'Argentine ? Salah fait-il ce que Ronaldo fait avec le Portugal ? Il dirige les joueurs lors des tirs au but, dit qui va tirer et qui va suivre, et impose sa personnalité à tout le monde. Salah a évolué mentalement, mais il n'a jamais été un leader sur le terrain, la preuve en est qu'il n'a pas eu le brassard de capitaine à Liverpool."

Mido sans pitié

"Ne dites pas que c'est parce qu'il est un joueur étranger, car ce n'est pas un facteur dans le football anglais, et il y a de nombreuses preuves. Salah a été affecté négativement par le fait de devenir le capitaine de l'Egypte. Il aurait eu plus de liberté et moins de pression s'il était resté sans ce brassard".

Mido poursuit : "Certains peuvent m'accuser de jalousie à l'égard de Salah, mais je ne peux pas imaginer qu'Ahmed Fathi, avec sa valeur et sa grande histoire, abandonne le brassard de capitaine pour Salah. C'est comme si Hossam Hassan renonçait à son rôle de capitaine pour Ahmed Hassan. C'est difficile à croire. Il s'agit de lignes rouges et d'un changement dans les traditions suivies depuis des années, et il ne faut pas faire de comparaisons avec les cas de Messi et Ronaldo car la situation est complètement différente. Les deux hommes ont des personnalités et des mentalités complètement différentes de celles de Salah. Si Salah était le capitaine de Liverpool, il n'aurait pas réalisé la même performance. Il fait partie de ces joueurs qui ont du mal à porter le fardeau du capitanat. Salah ne peut pas porter le brassard de capitaine avec Mohamed El-Shenawy et Ahmed Hegazi sur le terrain. Hegazi, justement, est le capitaine de l'Ittihad Jeddah, l'un des plus anciens clubs d'Arabie Saoudite".