Michel Platini reprend du service

Suspendu pendant quatre ans après le scandale de la FIFA, Platini va très certainement succéder à Philippe Piat à la FIFPro.

Depuis 2019 et la fin de sa suspension pour quatre ans suite au scandale de la FIFA et à un chèque reçu de la part de l’institution internationale, avec l’accord de Sepp Blatter, la question était de savoir où et quand reviendrait Michel Platini dans le monde du football.

On sait désormais où ce sera. D’après l’AFP et l’entourage de l’ancien joueur, ce sera du côté du syndicat des joueurs FIFPro. En effet, après de bons et loyaux services, Philippe Piat a décidé de rendre son tablier en novembre prochain comme il l’a annoncé à L’Equipe. Il a donc décidé de faire campagne pour que Platini lui succède et retrouve ainsi une place importante dans le football mondial.

L'article continue ci-dessous

"J'ai décidé de ne plus être le représentant de la France au 'board' (de la Fifpro, où la France dispose d'un membre de droit, ndlr). Et je souhaite que Michel Platini y siège à ma place comme représentant de l'UNFP", le syndicat français des footballeurs professionnels, a déclaré Piat dans les colonnes de L’Equipe.

Six ans après avoir dû quitter la présidence de l’UEFA et être emmêlé dans ces histoires judiciaires, Michel Platini pourrait donc revenir par la grande porte. Rien n’est encore officiel mais l’ancien meneur de l’équipe de France et de la Juventus Turin valide cette piste.

"J'ai toujours dit que je reviendrais là où je pourrais être utile. J'ai également toujours dit que le football appartenait aux joueurs et aux supporters. Je reviens parmi les miens, les joueurs, pour que leur place soit pleinement défendue et reconnue et surtout construire avec eux le futur de ce sport", a-t-il ajouté dans une déclaration transmise à l’AFP.