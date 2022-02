Metz : La grosse colère d'Antonetti après son expulsion contre Lille

La fin de match entre Lille et Metz a été animée vendredi soir, alors que Frédéric Antonetti et Sylvain Armand en sont venus aux mains sur le bord du terrain.

"Est-ce qu'ils doivent être dans ma surface à la 85e ?"

Une altercation qui a valu à l'entraîneur messsin d'être expulsé. Interrogé après la rencontre, il ne décolérait pas.

"Est-ce que vous pensez que le président de Lille et son adjoint doivent venir dans ma zone technique ? Sylvain Armand ? Je l'ai repoussé et j'ai dit qu'ils n'avaient rien à faire là", a-t-il lancé devant la presse.

"Ils me parlent mal. J'ai 60 ans, je n'ai pas envie qu'on me parle mal. La surface, elle m'appartient à ce moment-là ! On va retenir... je sais ce qu'on va retenir, je suis un bon client. Mais je m'en fous, je sais que j'ai raison. Est-ce qu'ils doivent être dans ma surface à la 85e ?"

"Vous voulez que je me laisse faire ?"

L'ancien coach du LOSC s'est deéfendu, accusant les dirigeants lillois d'être venus pour mettre la pression sur l'arbitre dans les dernières minutes.

"Pourquoi on met la pression? Ils n'ont rien à faire dans la surface. Vous voulez que je me laisse faire et qu'on perde le match sur un coup de pression ? Parce que c'est ça qu'il se passe !", s'est-il exclamé.

"C'est moi qui cherche ? Répondez-moi ! Ah, vous ne savez pas ! Ce n'est pas moi qui suis monté dans les tribunes ! S'ils n'étaient pas venus, y aurait-il eu incident ? Donc tout seul quoi !

"Je ne cautionne pas mon comportement. Je dis que quand on m'agresse, je réponds. Si je vous mets une gifle, vous répondez ou non ? Moi, quand on m'agresse, je réponds ! J'ai dit de nous laisser tranquille et de finir le match."