Le dernier match de Mesut Özil avec ? Le 7 mars 2020 contre ! Depuis, le champion du monde 2014, avec l' , est blacklisté par son club. Mais cela ne l'a pas empêché de toucher une prime de fidélité de neuf millions d'euros et d'apporter son soutien Jerry Quy, l'homme qui porte le costume de la mascotte du club, Gunnersaurus, et qui était menacé de licenciement car le club londonien souhaitait faire des économies.

Pouvant encore jouer au haut niveau pendant quelques années (il est âgé de 32 ans), Mesut Özil, dont le contrat avec les Gunners expire en juin prochain, pourrait rebondir du côté du Fenerbahçe, le célèbre club turc, qui est également le pays de ses ancêtres; comme il l'a déclaré le 11 janvier sur son compte Twitter : « Il y a deux pays dans lesquels je veux jouer au football avant ma retraite : la et les USA. Si j'allais en Turquie, je ne pourrais aller qu'au Fenerbahçe. »

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey 🇹🇷 and USA 🇺🇸. If I went to Turkey, I could only go to . https://t.co/TL68kUL62M