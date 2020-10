Arsenal : sans jouer, Özil reçoit une prime de près de 9 millions d'euros

Grâce à une subtile clause dans son contrat, Özil va recevoir un joli pactole.

Mesut Özil n'a plus joué avec depuis le 7 mars 2020 mais cela ne l'a pas empêché de toucher en septembre dernier une prime de huit millions de livres (8,8 millions d'euros).

Cette prime avait été inscrite lors de sa dernière prolongation de contrat, en janvier 2018, comme le rapporte The Athletic. Il s'agit d'une prime de fidélité dont le versement était prévu si le joueur était encore au club lors de sa dernière année de contrat (qui expire en juin 2021).

L'article continue ci-dessous

Mesut Özil ne fait plus partie des plans de Mikel Arteta, le coach des Gunners, et n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs retenus pour participer à la Ligue Europa. Son club a également encore sept jours pour l'inscrire sur la liste des joueurs sélectionnés pour la sinon il ne pourra plus jouer en championnat.

Plus d'équipes

Cette prime devrait faire beaucoup parler car Arsenal est en proie à des difficultés financières. Le club a récemment annoncé le licenciement de Jerry Quy qui portait le costume de Gunnersaurus, la mascotte du club. Özil a alors immédiatement proposé de prendre en charge le salaire de Jerry Quy pour qu'il puisse rester au club.