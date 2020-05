Tostao : "Après Pelé, le meilleur c’est Messi"

Une ancienne légende du football brésilien, Tostao, estime que Pelé reste le meilleur de tous les temps. Et il place Messi juste derrière.

Qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Cette question continue de diviser les opinions et alimenter les discussions de comptoir, et il y a fort à parier qu’il n’y aura jamais unanimité pour la réponse. Mais, donner son avis n’est pas proscrit, surtout lorsqu’on a été un grand joueur de son époque. C’est ce que s’est permis de faire par exemple Tostao.

L’ancien attaquant de la Seleçao, âgé aujourd’hui de 72 ans, s’est exprimé dans une interview à "Radio Grenal". Pour lui, il n’y a pas de débat possible ; le meilleur reste « O Rei ». «Je pense, personnellement, qu'après Pelé, Messi est le plus grand. Pour tout ce qu'il pouvait faire sur le terrain et sa régularité. Pelé était meilleur, plus complet, avait un meilleur physique, en plus d'avoir de grandes qualités. Messi joue sans laisser les défenseurs l'atteindre », a-t-il confié.

« Maradona est descendu trop vite de son sommet »

Tostao juge, par ailleurs, que ce qui fait la différence entre Messi et son illustre compatriote Diego Maradona c’est sa constance au fil des années. « Maradona avait un meilleur pic, mais pendant une courte durée. Messi joue au plus haut niveau depuis plus de 10 ans. Il fait preuve de régularité. Il est difficile de jouer aussi longtemps. C'est pourquoi, pour moi, après Pelé, il y a Messi », a-t-il ajouté.

Tostao a été international brésilien entre 1966 et 1972. Il a participé avec Pelé à la conquête de la Coupe du Monde 1970. Il reste aussi le meilleur buteur de l'histoire de Cruzeiro, avec 245 buts à son actif.