Messi "très heureux" d'être de retour

Lionel Messi retrouve le groupe barcelonais pour le match contre le Barça. L'Argentin est impatient de venir en aide à son équipe.

Ronald Koeman a fait savoir que Lionel Messi est de retour en pleine forme et "vraiment excité" d'être dans l'équipe de Barcelone pour le match contre .

Messi était absent à l'occasion du nul 1-1 contre en mardi dernier en raison d'une blessure à la cheville. Koeman avait alors fait savoir que l'Argentin était «un peu touché à la cheville» avant le match avec Eibar, mais il s'est entraîné librement le soir du Nouvel An et a été photographié avec ses coéquipiers samedi.

Après la séance d'entraînement, Koeman a confirmé que le maitre à jouer de l'équipe est à 100% de sa forme physique et prêt pour le déplacement à Huesca dimanche. "Leo va bien", a déclaré l'entraîneur néerlandais Koeman lors d'une conférence de presse. «Il s'entraînait le 30 et le 31 alors que le reste de l'équipe se reposait. Pas de doute pour lui, il a une excellente forme physique et est heureux et vraiment excité et c'est important pour nous.»

Plus d'équipes

Messi revient avec le Barça alors que son équipe est très mal en point dans la course au titre en . Le match nul avec Eibar a rélegué Barcelone à 10 points du leader, l' . Même avec un Messi en pleine forme, le Barça aurait du mal à rattraper le déficit et on pourrait désormais privilégier la chez les Catalans, avec l'objectif aussi de terminer parmi les quatre premiers de la Liga.

L'article continue ci-dessous

Un joueur manquera à l'appel lors du déplacement à Huesca, en l'occurrence Philippe Coutinho. Celui-ci s'est retrouvé sur le flanc après avoir contracté une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale. "Philippe sera indisponible pendant environ trois mois", a déclaré Koeman. «Il a toujours été un joueur important, et le sera à nouveau, mais il doit maintenant récupérer. Je ne sais pas quand il aura récupéré à 100%. C'est une absence importante et nous devrons voir comment nous pouvons résoudre l'absence de Philippe."

Le défenseur Samuel Umtiti, qui a été mis à l'écart par une maladie d'estomac, manque également le déplacement à Huesca. Umtiti rejoint Gerard Pique, Sergi Roberto et Ansu Fati sur la liste des absences pour Barcelone.

Le voyage à Huesca est le premier d'une série de quatre matchs à l'extérieur successifs - Athletic Club, Grenade et Elche étant les autres - pour le Barça.