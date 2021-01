Barça, Koeman : "Nous devons respecter la décision de Messi"

Libre de discuter avec des clubs depuis le 1er janvier, Messi ne se décidera pas avant la fin de la saison. Un choix que Koeman appelle à respecter.

Les supporters du ne s’attendaient certainement pas à devoir vivre une telle situation mais elle est belle et bien là. Depuis vendredi et le passage à la nouvelle année, Lionel Messi est libre de s’engager avec n’importe quel autre club que le Barça. Quatre mois après sa décision de quitter le club puis de revenir sur sa parole, l’Argentin est donc maître de son destin, pour la plus grande peur des fans catalans. Du PSG à , les coups de téléphone ont déjà dû fuser depuis 48 heures afin de convaincre la Pulga de quitter son cocon.

Afin de mettre les choses au clair sur sa situation, la Pulga avait d’ailleurs donné une interview où l’espoir des dirigeants catalans avait pris un coup de boost, le capitaine ne fermant pas complètement la porte à une prolongation. Mais pas question pour lui de prendre une décision hâtive. S’il doit partir ou rester, Messi le décidera en fin de saison, une fois qu’il en saura certainement un peu plus sur le futur du Barça et de son nouveau président.

"Je ne vais pas négocier avec un club maintenant, si je le fais je vais attendre la fin de la saison, avait-il assuré à La Sexta. L'important maintenant c'est de terminer l'année bien et ne pas me distraire avec d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment encore et veulent que je reste, mais je ferai ce qui sera le mieux pour le club et pour moi."

"Je ne sais pas si je vais partir ou non, et si je pars, je veux le faire de la meilleure des façons. Si je pars, je veux revenir. Pas en tant qu'entraîneur, mais pourquoi pas en directeur sportif. J'espère que le président qui viendra fera bien les choses "

Blessé et absent pour la dernière rencontre des Blaugrana en en 2020, Messi sera bien là dimanche soir. Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a donné des nouvelles rassurantes sur le n°10 barcelonais qui s’est entraîné pendant que ses coéquipiers fêtaient le passage à 2021. Il en a également profité pour apporter son soutien à Messi dans sa décision de ne pas décider de son avenir tout de suite. Même s’il est conscient que les spéculations et les rumeurs ne vont cesser de grossir au fil des semaines.

"L'avenir de Messi? Il ne veut pas prendre de décision maintenant et doit être respecté pour ça, comme tout joueur en fin de contrat. Il est libre de décider ce qu'il croit être bon pour lui."