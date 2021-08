Messi serait abattu par son départ du Barça

Leo Messi serait abattu par l'annonce de la fin de sa collaboration avec le Barça.

Lionel Messi ne s'attendait pas à ce que les négociations pour signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone se terminent mal.

Leo Messi est dévasté

L'attaquant est dévasté par l'annonce, lui qui quittera le club après 21 ans au Camp Nou. Le Barça a déclaré qu'il avait un accord avec Messi sur un nouveau contrat, mais que les règles financières de la Liga rendaient impossible son inscription pour la nouvelle saison.

Le joueur, lui, espérait prolonger son séjour au club. Plus de 20 ans après son arrivée depuis Rosario, son histoire d'amour avec son club de toujours se termine.

Le joueur était arrivé à Barcelone en provenance d'Ibiza (où il achevait de passer ses vacances) mercredi, pour finaliser son nouveau contrat de cinq ans avec le club.

Mais jeudi, il a reçu la confirmation que ce ne serait pas possible et cela s'est reflété dans son humeur. Le quotidien sportif catalan SPORT confie ainsi que l'international argentin était profondément bouleversé d'apprendre que le Barça ferait cette annonce.

"Le Barça tient à remercier de tout son coeur l'apport du joueur au développement de l'institution et lui souhaite le meilleur pour la suite", a écrit la formation espagnole sur son site officiel, brisantle coeur de "La Pulga".

Seuls quelques clubs élus semblent capables d'assumer le salaire de l'Argentin. On parle du PSG, de Manchester City, mais aussi de la Juventus Turin, où Messi pourrait former un duo d'enfer avec un certain Cristiano Ronaldo, son ancien rival. Une perspective qui fait saliver des millions de supporters...