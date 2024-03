Messi plus fort que Lebron James

Michael Long, directeur éditorial de SportsPro, a parlé de Lionel Messi, qui figure en tête du classement des 50 athlètes les plus commercialisables.

Avec Messi en tête de la dernière liste des 50 athlètes les plus commercialisables de SportsPro et un total de 22 footballeurs, Michael a parlé de ce qui rend ce sport si dominant et comment la superstar de l'Inter Miami a battu des joueurs comme LeBron James, Alex Morgan et Lewis Hamilton pour se hisser à la première place.

Long a déclaré : "Il y a cette culture du terrain, cette culture du sport et du divertissement que l'on voit dans la NBA et la NFL, plus que partout ailleurs. Et je pense qu'il [Messi] côtoie maintenant non seulement [David] Beckham et d'autres grands noms du football d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi toutes ces autres icônes culturelles du monde du sport et du divertissement. Cela le fait entrer dans une dimension différente, je pense, que nous n'avons pas vraiment vue autour de Messi et que nous n'avons certainement pas vue lorsqu'il était à Barcelone".

Un impact commercial d'envergure

"Mais je pense qu'il a le potentiel pour avoir un impact de type Beckham, un impact commercial sur la MLS, quel que soit le temps qu'il passera dans le championnat, jusqu'à la prochaine Coupe du monde, qui pourrait être en fin de compte son chant du cygne. Un match fait au paradis du marketing".

L'article continue ci-dessous

Si Messi arrive en tête, c'est en partie parce qu'il soutient publiquement des causes et des associations caritatives, des facteurs qui prennent de plus en plus d'importance dans le marketing sportif. M. Long a ajouté : "D'un point de vue économique, sa valeur marchande et sa valeur estimée le classent très haut. Mais il y a aussi son soutien public à des causes environnementales et sociales pour lesquelles il n'est pas nécessairement bien connu. [Il est ambassadeur de l'UNICEF, il a la Fondation Leo Messi, il soutient d'autres initiatives environnementales et des choses comme ça. Cela a donc joué en sa faveur. "Je pense que ce genre d'élément de cause est très important pour les marques de nos jours, lorsqu'elles s'associent à des athlètes."