Messi : « Parfois, j’aimerais passer inaperçu »

Lionel Messi est un grand champion. Et comme tout grand champion, il jouit d’une grande notoriété et aussi d’un grand amour de la part de ses fans. L’Argentin apprécie ce statut, mais il reconnait aussi qu’il y a des aspects dans la vie de star qui ne l’enchantent pas vraiment.

« Ça fait 34 ans que je suis Lionel Messi, donc je commence à être habitué, a-t-il commencé par confier de manière ironique dans un entretien à France Football. Je suis heureux de tout ce que j’ai vécu, même si parfois je dois admettre que j’aimerais bien passer inaperçu pour profiter de la famille sans que les gens ne me reconnaissent ».

Tout en exprimant ce souhait, Messi a précisé qu’il n’est pas en position de se plaindre au vu de tous les privilèges qu’il a. « C’est toujours beau de recevoir un compliment, un sourire ou qu’on me demande une photo. Je suis habitué et pour moi c’est devenu normal. Donc tout va bien ! ».

Messi met en avant le rôle crucial de son épouse

Pour garder les pieds sur terre et profiter d’une vie équilibrée, Messi s’appuie sur sa compagne, Antonella. Il affirme que celle-ci joue un rôle primordial dans sa vie et qu’il n’aurait peut-être pas fait la même carrière sans sa présence : « Elle est extrêmement importante dans ma vie. Non seulement parce que c’est la mère de mes enfants, mais aussi parce qu’elle m’accompagne pratiquement depuis le début de ma carrière. Elle me connait par cœur et sait comment se comporter avec moi, en fonction de chaque situation. Quand je suis triste ou ne parviens pas à atteindre mes objectifs, notamment. On profite aussi ensemble des nombreux beaux moments qu’on a la chance de vivre. C’est quelqu’un d’essentiel pour moi, tout comme mes trois enfants ».

Au-delà du cercle familial, Messi parvient à avancer et ne pas se laisser perturber par les contrariés grâce à la routine qu’il a. Cette façon de mener sa carrière année après année, en restant fidèle à ce qui contribue à son succès. « J’ai toujours aimé la routine, l’ordre, que ça soit dans ma vie privée ou professionnelle. C’est quelque chose qui me caractérise depuis que je suis tout petit. Et je crois que cela m’a aidé à obtenir tout ce que j’ai obtenu jusque-là ».