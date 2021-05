Messi ou Ronaldo, Jan Oblak dégaine !

Le gardien slovène s'est livré dans un long entretien à Goal où il évoque différents sujets.

Jan Oblak a discuté du talent de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo tout en envisageant ce que l'avenir pourrait lui réserver.

Le gardien de but slovène a défié, pendant sept ans dans le football espagnol, contre certains des meilleurs joueurs du monde lors de rencontres sur les scènes nationale, continentale et internationale.

Messi et Ronaldo, eux des plus grands joueurs de tous les temps avec 11 victoires au Ballon d'Or à eux deux, figurent en tête de cette liste de talents, le buteur de 28 ans se trouvant souvent entre les attaquants record et leurs efforts pour trouver le fond de ses filets.

Interrogé par Goal sur qui ferait partie de son équipe de 5 de rêve, Oblak a déclaré: "C'est une question difficile, oui, mais avec Messi je l'ai toujours dit. Il est spectaculaire. Il est au plus haut niveau. Pour moi. il est le meilleur.

"Un autre joueur que je choisirais serait Cristiano, qui a marqué une époque avec Messi dans l'histoire du football. Il faut admirer tout ce qu'ils ont fait."

"C'est difficile d'en dire plus, mais si je suis gardien de but dans cette équipe, j'aimerais avoir cinq défenseurs. Donc, je choisirais ceux qui ont fait partie de mon équipe - Savic, Gimenez, Godín, Felipe."

"Je pourrais en nommer plusieurs pour vous. C'est un peu injuste de parler de noms, ils sont tous à un niveau élevé."

Oblak est heureux à l'Atletico et lié à un contrat courant jusqu'à l'été 2023.

L'article continue ci-dessous

Il est cependant prêt à admettre que tout pourrait arriver à l'avenir, avec des défis en dehors de l'Espagne - potentiellement en Premier League - présentant un attrait évident.

Oblak a évoqué son cheminement de carrière à partir de ce point: "Il est difficile de savoir ce qui peut arriver dans le futur, quand vous avez un contrat.

"La Premier League est une ligue intéressante et je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. J'aime ça, je suis une personne qui aime les nouveaux défis, mais comme je l'ai dit, je suis à l'Atleti depuis sept ans, longtemps. est passé, je suis heureux et je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur."