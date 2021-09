Messi-Neymar, la rivalité amicale

Leo Messi et Neymar se sont affrontés à six reprises dans leur carrière, la dernière en date restant la finale de la Copa America 2021.

Messi et Neymar étaient coéquipiers à Barcelone et le sont maintenant au PSG, mais ce dimanche, ils seront à nouveau rivaux sur le terrain. Après le départ de la star brésilienne des géants catalans en 2017, les deux stars du football se sont affrontées en Ligue des champions, lors de matchs amicaux et de matchs officiels avec leurs équipes nationales respectives. Ils l'avaient également fait avant que "Ney" ne signe au Barça, lorsqu'il jouait pour Santos au Brésil.

Les matches ne sont pas nombreux, mais à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils laissent beaucoup d'émotions sur le terrain. Retour sur l'historique des matchs entre Messi et Neymar, en club et en équipe nationale.

MESSI VS NEYMAR EN CLUBS

La seule rencontre entre La Pulga et Ney au niveau des clubs a eu lieu lors de la Coupe du monde des clubs 2011, dans ce qui est l'une des deux finales jouées entre les deux : avec deux buts de Leo, le Barcelone historique de Pep Guardiola a écrasé Santos 4-0 pour remporter le titre. En club, ils auraient pu se retrouver en 2021, mais le Brésilien a manqué le huitième de finale de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG en raison d'une blessure.

Total 1 Victoires de Messi 1 Victoires de Neymar 0

MESSI VS NEYMAR EN SELECTION

Bien que Messi ait disputé 12 matches contre le Brésil et que Neymar ait joué 11 fois contre l'Argentine, les deux stars ne se sont affrontées qu'à cinq reprises en sélection.

Le dernier duel entre les deux équipes remonte à la Copa America 2021, où l'Argentine de Leo s'est imposée grâce à un but d'Angel Di Maria en première période du match au Maracana le 10 juillet. Après ce match, une image est devenue virale de Messi et Neymar s'embrassant sur le terrain, puis discutant comme de bons amis dans le tunnel, confirmant que le Brésilien était même heureux du premier titre que son désormais coéquipier du PSG avait remporté avec l'équipe nationale.

Nothing but respect between Messi and Neymar 🤝



They share a long hug after the Copa America Final pic.twitter.com/7dudMVsF5l — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021

Avant cela, il y avait eu une victoire 3-0 de la Seleçao sur l'Albiceleste (un but de Neymar) lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, et trois autres rencontres amicales : des victoires 1-0 et 4-3 de l'Albiceleste en 2010 et 2012, respectivement, et une victoire 2-0 du Brésil en 2014.

Total 5 Victoires de Messi 3 Victoires de Neymar 2

TOTAL

Au total, Leo et Ney se sont affrontés lors de six matches. Pour l'instant, l'avantage va à l'Argentin par quatre victoires contre deux.