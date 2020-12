"Messi ne mérite pas d'être dans le Top 3 de The Best !"

Le milieu de terrain du Real Madrid a parlé au podcast `` Einfach mal luppen '' de la place de Leo Messi sur le podium pour The Best.

Toni Kroos transforme le podcast qu'il partage avec son frère Felix, Einfach mal luppen, en une source précieuse d'anecdotes et l'utilise pour examiner certains des problèmes actuels du football ainsi que pour revenir sur le passé, ou donner sa propre opinion sur les équipes et les joueurs.

Dans le dernier épisode, la cérémonie de remise des prix «The Best» de la FIFA a été l'un des principaux sujets de discussion. Kroos a défendu Robert Lewandowski en tant que juste gagnant du prix masculin, mais son frère Felix a estimé que Leo Messi n'aurait pas dû être parmi les trois finalistes...

"Lewandowski le mérite, absolument. Mais pour moi, Messi ne fait pas partie du Top 3, car je ne pense pas qu'il a bien fait cette année", a ainsi tonné Felix, le frère de Toni Kros.

La performance est toujours un bref souvenir dans le football des temps modernes selon les frères Kroos : "Vous pouvez gagner la une, deux ou trois fois de suite et quatre semaines plus tard perdre le premier match amical de la pré-saison et soudain...".

Les deux frères ne sont, en revanche, pas surpris de voir Jurgen Klopp remporter l'entraîneur masculin devant Hansi Flick : "De toute évidence, ils sont tous les deux d'excellents entraîneurs, sur la base des succès qu'ils ont tous deux obtenus, Klopp a également connu une année surprenante. Il suffit de regarder les saisons qu'ils ont effectuées. En fin de compte, ce n'est pas vraiment aussi important ".

"Hansi Flick est l'une des personnalités sportives de 2020 - il n'a pas seulement transformé son équipe en triple vainqueur, ils ont battu la plupart des équipes contre lesquelles ils ont joué. Ils n'ont presque jamais marqué moins de quatre buts par match" .

Toni Kroos a connu l'actuel coach du Bayern à l'époque où ce dernier était adjoint au sein de la sélection allemande : "Je n'ai eu qu'un seul problème avec lui, avec l'équipe nationale (il était l'assistant de Joachim Löw). C'est quand il m'a réveillé plusieurs fois pendant la 2014 pour aller au petit-déjeuner. Je ne l'ai pas trouvé. drôle, mais j'ai laissé tomber ".