Messi, Lewandowski et Salah se disputeront le titre The Best

Après avoir conquis son septième Ballon d'Or, Messi va tenter de s’adjuger un nouveau titre en décrochant le prix The Best de FIFA. Et Alexia Putellas est la favorite pour le prix féminin.

L'attaquant du Paris Saint-Germain est en compétition avec la star du Bayern Munich Robert Lewandowski et l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

Messi a aidé l'Argentine à remporter la Copa America, leur premier trophée majeur depuis 1993, et Lewandowski a remporté le Soulier d'or européen, avec ses 41 buts établissant un nouveau record de Bundesliga. Salah a connu une année 2021 exceptionnelle et est le meilleur buteur de Premier League avec 16.

L'article continue ci-dessous

Lewandowki vise le back-to-back

Le prix The Best de la FIFA a été décerné pour la première fois sous sa forme actuelle à Cristiano Ronaldo en 2016. Auparavant, le prix du joueur mondial de l'année de la FIFA était parallèle au Ballon d'Or de France Football de 1991 à 2009.

Cependant, de 2010 à 2015, les deux récompenses ont fusionné pour devenir le FIFA Ballon d'Or. Depuis sept ans, c’est donc revenu à la normale et les deux récompenses sont de nouveau distinctes. C’est ce qui a notamment permis à Lewandowski à ne pas rester sans trophée en 2020 quand le concours de France Football avait été annulé.

Ronaldo est le seul joueur à avoir remporté le prix The Best à deux reprises, lorsqu'il l'a conservé en 2017. Cette année, Messi et Lewandowski sont cependant en mesure d’égaler ce total.