Messi gravement insulté : "Ce nain possédé"

Lionel Messi a été traité de "nain possédé" avec le "visage du diable" lors d'une confrontation avec l'entraîneur de Monterrey, Nico Sanchez.

L'octuple Ballon d'Or n'a pas participé au match aller du quart de finale de la Coupe des champions de la CONCACAF disputé par l'Inter Miami face à l'équipe mexicaine.

La Pulga a cependant fait partie d'un groupe - comprenant Luis Suarez, Jordi Alba et Tata Martino - qui s'est heurté aux joueurs et entraîneurs de l'équipe adverse après la victoire 2-1 de Monterrey au Chase Stadium.

"Il avait le visage du diable"

Messi et ses coéquipiers se seraient dirigés vers la salle où se trouvent les officiels du match, après avoir contesté un certain nombre de décisions importantes. Fernando Ortiz, l'entraîneur de Monterrey, a quant à lui été critiqué pour ses commentaires d'avant-match, dans lesquels il laissait entendre que l'Inter Miami bénéficierait de décisions favorables si son emblématique numéro 10 jouait.

Dans le sillage de cette dispute, un enregistrement a été diffusé par FOX Sports MX, dans lequel Sanchez déclare : "Le nain était possédé, il avait le visage du diable. Il a mis son poing à côté de mon visage et m'a dit : "Pour qui te prends-tu ? Mais comme je ne l'ai pas regardé, j'ai détourné le regard, je n'ai jamais répondu, ça n'a fait qu'empirer les choses. Et Tata Martino, quel pauvre con, je l'avais en face de moi qui me disait : "Imbécile, tu vas pleurer ? Imbécile, tu vas pleurer ? Quelle andouille ! Toutes ces vidéos, ils les ont probablement effacées parce qu'elles leur donnent une mauvaise image. Ce qu'ils ont fait est vraiment grave. Ils veulent salir le terrain".