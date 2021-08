Messi et le PSG : "Un joueur de son calibre c'est ça qui est intéressant", assure Pochettino

Interrogé sur le cas son compatriote argentin, l'entraîneur du PSG est resté évasif. Sans pour autant fermer la porte à une arrivée.

A un peu plus de 24 heures de la reprise de la L1 pour le PSG, les sujets étaient nombreux : le retour des absents, le groupe amoindri qui se déplacera à Troyes et bien évidemment le cas de Lionel Messi, dont le FC Barcelone a annoncé jeudi qu'il ne poursuivra pas l'aventure en Catalogne. Interrogé sur tous ces sujets, Mauricio Pochettino est resté évasif sur l'avenir de l'Argentin, mais a confirmé qu'il admirait le joueur.

Depuis jeudi, Leo Messi est sans contrat, qu'est-ce que vous pensait de sa situation ?

Nous sommes concentrés sur le début de la saison et ce premier match de la L1. Parallèlement, le club travaille sur le mercato et sur les éléments qui pourraient venir améliorer l'équipe et nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est un joueur pour lequel nous savons ce qu'il s'est passé hier (jeudi) mais notre attention est fixée sur le match de Troyes où nous devons gagner.

Comment composer une équipe pour ce match à Troyes ? Et Kylian peut-il jouer samedi, trois semaines après son retour ?

C'est toujours difficile quand il y a un élément qui manque, cela affecte la dynamique d'un groupe.C'est toujours difficile quand il y a un élément qui manque, cela affecte la dynamique d'un groupe. Mais dès aujourd'hui, on est très contents de retrouver un groupe complet avec des joueurs qui ont répondu présent au rdv qui leur a été fixée. Après une saison marquée par le Covid, les joueurs avaient besoin d'une coupure et de vacances. Kylian est à disposition de l'équipe et il y a un pourcentage élevé qu'il soit là dès le début du match.

Messi, est-ce un poste qui pourrait vous intéresser ?

Plus que sa position, un joueur de son calibre, c'est ça qui est intéressant. Après le club travaille sur plusieurs options. Mais nous nous sommes concentrés sur le match de Troyes.

Avez-vous eu Lionel Messi ? Et une arrivée de Messi induit-elle un départ de Mbappé ?

Je n'ai pas parlé avec lui. Et non cela ne veut pas dire que Kylian va partir.

Pouvez-vous nous parler des recrues qui sont arrivées ?

Je suis très content du travail que le club fait pour nous renforcer. Il y a des joueurs qui pourront jouer avant d'autres. Je suis très content de la manière dont on a travaillé, car ce sont des décisions communes.

Vous avez parlé de nouveau projet en fin de saison dernière sans vouloir en dire plus. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit désormais ?

Le projet, le travail, le temps. Nous sommes arrivés en janvier et l'important était l'adaptation. Tout entraîneur a sa vision. Avec les arrivées et quand l'effectif sera au complet, on verra les choses positives ou négatives par rapport aux objectifs. Le club m'a prolongé il y a peu et nous ferons tout ce qui est possible pour satisfaire le club, le président, le directeur sportif et les supporters.

Quels sont les objectifs du club cette saison ?

L'objectif du club, c'est de gagner chaque compétition. On en a déjà perdu une et ça nous met en rage et nous plus envie de gagner chaque compétition dans laquelle on joue. Et il faut féliciter Lille pour ça. L'objectif du club, c'est de gagner chaque compétition. On a la rage et personnellement, j'ai la haine de perdre.