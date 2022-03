Messi et Haaland au FC Barcelone ? "Rien n'est impossible", d'après le conseiller de Laporta

Le FC Barcelone est de retour aux affaires. Le Barça a remporté, et de bien belle manière, le Clasico face au Real Madrid dimanche soir et est sur la bonne voie. Depuis l'arrivée de Xavi, le FC Barcelone est métamorphosé et les ambitions sont de retour. Après un mercato hivernal réussi, le Barça a déjà un oeil sur la saison prochaine et notamment sur le mercato estival.

Des départs à prévoir pour faire venir Haaland

En effet, le FC Barcelone veut revenir au premier plan que ce soit en Liga mais aussi en Ligue des champions, où le club catalan a été éliminé dès la phase de poules, et pour cela, les Blaugrana ont pour ambition de se renforcer avec un certain Erling Haaland. L'attaquant du Borussia Dortmund est lié au club catalan depuis plusieurs semaines et bien que la concurrence soit rude, le Barça frapperait un grand coup en recrutant le Norvégien.

Certes, ce ne sera pas une mince affaire, mais le Barça est prêt à lutter pour recruter le prodige norvégien. Invité de la Cadena Cope lundi soir, Enric Masip, conseiller du président Joan Laporta, a abordé quelques dossiers chauds du mercato, dont celui très concurrentiel d’Erling Haaland : "Son transfert est difficile, mais pas impossible. De nombreuses circonstances doivent être réunies pour pouvoir le signer. Joan Laporta a dit: le club va recruter, mais pour que quelqu'un vienne, il faut qu'il y ait des départs."

"Le club cherche des formules pour continuer à recruter"

Autre dossier revenu sur le devant de la scène ces derniers jours, encore plus avec l'élimination prématurée du PSG en Ligue des champions, un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone l'été prochain. Là aussi, Enric Masip n'a rien écarté, en revanche, il a assuré qu'il n'y avait aucun contact pour le moment : "Rien n'est impossible, mais il n'y a pas eu de clins d'œil du club. Le club cherche des formules pour continuer à recruter. Le Barça doit signer les meilleurs".

Le FC Barcelone doit déjà s'assurer de garder ses meilleurs joueurs et éviter de revivre un feuilleton Lionel Messi avant de penser à un éventuel retour de l'Argentin. Un joueur que Xavi aimerait bien garder, c'est Ousmane Dembélé. Mais le Français, en fin de contrat en fin de saison, n'a toujours pas prolongé et se dirige vers un départ libre en fin de saison.

Malgré le retour en forme d'Ousmane Dembélé depuis quelques semaines, la donne ne semble pas avoir changé au club et un accord ne semble pas dans les tuyaux : "Le joueur n'a rien dit et il n'y a plus eu de communication. Le Barça n'a rien envisagé. C'est un joueur décisif et je pense que c'est bien que Xavi l'utilise pendant qu'il pense à son avenir", a conclu le conseiller de Joan Laporta.