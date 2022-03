FC Barcelone : Ter Stegen snobe Messi dans le onze type de ses coéquipiers

Marc-André ter Stegen a nommé son onze de rêve composé de coéquipiers actuels et anciens, et Lionel Messi n'y a pas sa place. Une énorme surprise puisque l'Argentin est certainement, aux yeux de tous, le coéquipier le plus prestigieux, avec le meilleur niveau et le meilleur palmarès que le portier allemand ait cotôyé au cours de sa carrière.

Sept joueurs du Barça, mais pas Messi

Au Borussia Mönchengladbach, au FC Barcelone et en Allemagne, le gardien de but a côtoyé de nombreuses stars. Avec un large éventail de grands noms, Ter Stegen a établi une liste solide, mais il a omis le septuple Ballon d'Or. Ter Stegen a choisi d'aligner son équipe dans un 4-4-2 en losange et a inscrit sept anciens ou actuels héros du FC Barcelone.

Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Andres Iniesta et Frenkie de Jong ont tous été retenus. Mais Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez ont tous été écartés par le joueur de 29 ans. Le gardien de but Janis Blaswich, le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger et les coéquipiers allemands Marco Reus et Mario Gotze ont également été nommés dans l'équipe. Le onze complet est : Blaswich ; Alves, Piqué, Rudiger, Alba ; Busquets ; Xavi, Iniesta ; De Jong ; Reus, Gotze.

Pourquoi Ter Stegen a-t-il laissé Messi de côté ?

Ter Stegen n'a pas mentionné son ancien coéquipier lors de l'énumération de son équipe et n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas été retenu. Mais le gardien de but a laissé entendre que les deux hommes ne s'entendaient pas toujours bien lorsqu'il a posté un message d'adieu sur Instagram après qu'il a été confirmé que Lionel Messi avait quitté le Camp Nou.

Il a écrit dans la légende : "Bien que de temps en temps nous ne partagions pas la même opinion, nous sommes toujours allés dans la même direction et chacun d'entre nous a grandi en tant que personne, indépendamment de la victoire ou de la défaite". La relation entre les deux hommes explique certainement l'absence de l'Argentin dans ce onze type.

Malgré tout, Ter Stegen aurait tout de même pu mentionner Lionel Messi dans ce onze type malgré une relation distante en maintenant de l'objectivité dans ses choix. Avec ce onze type, l'Allemand risque de faire beaucoup parler en Catalogne et notamment sur le vestiaire du Barça du temps où Lionel Messi était encore présent.