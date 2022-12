Messi envoie un message à Maradona après avoir volé son record

Leo Messi vient de piquer un nouveau record à la légende argentine Diego Maradona.

Lionel Messi a déclaré que Diego Maradona serait "super heureux" après avoir dépassé la légende argentine en tant que joueur le plus capé de son pays en phase finale de la Coupe du monde.

La superstar du Paris Saint-Germain a pleinement participé à la victoire 0-2 de mercredi sur la Pologne, qui a permis à l'Argentine de prendre la tête du groupe C et de se qualifier pour les huitièmes de finale contre l'Australie. Messi, dont le penalty a été arrêté par Wojciech Szczesny alors que le match était à égalité, faisait sa 22e apparition dans le tournoi, soit une de plus que son ancien entraîneur Maradona.

"Je n'ai appris ce record que récemment", a déclaré Messi lorsqu'on lui a parlé de son dernier exploit. "C'est un plaisir de pouvoir continuer à réaliser ce genre de records. Je pense que Diego serait super heureux pour moi car il m'a toujours montré beaucoup d'affection. Il était toujours heureux quand les choses allaient bien pour moi."

Messi pourrait encore arracher un autre record à Maradona, car les 63 occasions qu'il a créées en Coupe du monde dans l'histoire enregistrée ne sont dépassées que par son compatriote, qui en a créé 67.