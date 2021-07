Messi enfin au sommet, le fils de Maradona heureux et soulagé

Alors que Lionel Messi a enfin remporté un trophée avec l'Argentine, le fils de Diego Maradona s'attend à ce que les comparaisons cessent.

Lionel Messi a "beaucoup souffert" des comparaisons avec Diego Maradona, dit le fils de l'icône argentine. Mais en remportant enfin un trophée international avec l'Argentine, la Pulga est entrée dans la légende à son tour. Après ses nombreux exploits avec le FC Barcelone, l'Argentin mérite désormais la reconnaissance de tout un peuple.

Le soulagement de mettre fin à cette course stérile cet été était clair pour tous, Lionel Messi cimentant sa position aux côtés du vainqueur de la Coupe du monde 1986, Maradona, décédé à l'âge de 60 ans en novembre 2020. Le numéro 10 de l'Albiceleste est, à son tour, tout en haut de la hiérarchie des légendes.

"Celui qui critique Messi ne comprend rien au football"

Cela n'a pas été un voyage facile, mais Diego Maradona Junior est heureux de voir ce débat clos. "Diego était Diego et Messi est Messi. Celui qui critique Messi ne comprend rien au football. Il a beaucoup souffert quand ils le comparaient à mon père", a-t-il déclaré à TyC Sports, évoquant son soulagement de voir ces comparaisons cesser.

"C'était un soulagement incroyable. Nous venons de gagner à nouveau après le départ de mon vieux. Il me manque trop. Les discussions me manquent. S'il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidés à créer des liens, c'est l'amour pour le maillot argentin", a ensuite ajouté le fils de celui qui a fait le bonheur de Naples et du Barça.

Maradona a écrit sa propre légende, Messi a atteint des sommets similaires, en tant que six fois vainqueur du Ballon d'Or, et restera également dans l'histoire comme l'un des plus grands joueurs à avoir joué. "J'adore Messi, je l'aime. Il n'y en a jamais eu un dans l'histoire du football qui ait sa qualité", a déclaré Diego Maradona Junior.

"Je le vois tellement heureux maintenant qu'il a remporté ce titre avec l'équipe nationale. Cela me rend très heureux". Après l'apothéose d'un succès en Copa America, Lionel Messi va désormais revenir aux affaires courantes. Actuellement libre de tout contrat, son avenir personnel pourrait s'écrire au Barça, son club de toujours.