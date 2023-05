Messi en Arabie saoudite ? Le coup de gueule de Rivaldo

Rivaldo a remis en question les montants astronomiques que l'Arabie Saoudite est prête à payer à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Après avoir résilié son contrat avec Manchester United, l'attaquant portugais a rejoint le club saoudien de Pro League Al-Nassr pour un salaire total de 177 millions de livres sterling par an (215 millions de dollars), selon l'AFP. Récemment, Forbes a révélé que le joueur de 38 ans avait gagné 109 millions de livres l'année dernière en "prix, salaires et primes", ainsi qu'en dehors du terrain "contrats de sponsoring, droits d'apparition et souvenirs". Cependant, il a été rapporté que les responsables saoudiens préparent un contrat historique - bien plus important que celui de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr - pour Messi qui peut s'élever à 320 millions de livres sterling par an (400 millions de dollars).

La légende brésilienne Rivaldo n'est toutefois pas convaincue par les salaires extraordinaires versés par l'Arabie saoudite et a exhorté Ronaldo à revenir au Real Madrid avant de prendre sa retraite.

"Je comprends que les joueurs se laissent parfois berner par les gros contrats qu'ils signent en Arabie saoudite. Mais la vie y est plus fermée et le football n'est pas toujours aussi facile qu'ils l'imaginent. Peut-être traverse-t-il une période de déception et même de réflexion. Est-ce que l'argent qu'il reçoit compense la vie pas très heureuse qu'il mène en ce moment", a-t-il déclaré à AS.

"Cela arrive à tous les joueurs et Messi lui-même pourra bientôt en faire l'expérience. Il serait bon pour lui et pour le football de voir Cristiano Ronaldo revenir au Real Madrid pour terminer sa carrière. Bien sûr, les supporters doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas exiger de lui la même chose que lorsqu'il avait 25 ou 26 ans, mais il peut encore aider le club à atteindre de nouveaux sommets."

Rivaldo a également été "triste" de voir Messi se rendre en Arabie Saoudite et être suspendu par le Paris Saint-Germain pour ce voyage non autorisé. Il a suggéré que l'attaquant argentin aurait pu gérer la situation "différemment" pour échapper à l'interdiction interne.

"C'est un manque de respect envers son club actuel, ce qui est inhabituel si l'on regarde l'ensemble de sa carrière. Il n'a jamais eu de problèmes disciplinaires auparavant. Il aurait certainement pu agir différemment. Il avait d'autres options - parler au club, attendre que les dirigeants saoudiens viennent à Paris ou même attendre la fin de la saison - pour parvenir à un accord avec le PSG sans provoquer ces frictions internes", a ajouté Rivaldo.