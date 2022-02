« Messi doit céder sa couronne », d’après Emmanuel Petit

Contrairement à son coéquipier Kylian Mbappé, Lionel Messi n’a pas été transcendant lors du choc entre le PSG et le Real en Ligue des Champions (1-0). Loin s’en faut. Il a même été très moyen. Ses difficultés depuis son arrivée en France se confirment et beaucoup d’observateurs se demandent si on reverra un jour le Messi qui s’illustrait sous la tunique du Barça.

Petit a de la peine pour Messi

Parmi ceux qui se montrent les plus pessimistes en ce qui concerne La Pulga il y a Emmanuel Petit. Pour l’ancien international français, le Messi septuple Ballon d’Or a vécu et il n’y a aucune chance pour qu’on le revoie aujourd’hui à ce niveau.

« J’éprouve une peine sincère quand je regarde Messi sur le terrain, a commencé par confier le champion du monde 98 sur RMC Sport. On a tous envie qu’il réussisse, qu’il nous prenne la main et qu’il nous raconte une histoire comme il en a raconté des milliers à Barcelone. Je ne veux pas opposer Messi à Mbappé. Mais depuis quelques mois on est en train d’assister à la mort d’un roi et à l’avènement d’un autre ».

Petit a poursuivi en adressant un message personnel à Messi. Il l’appelle à accepter la réalité et à se mettre au service de Mbappé. « Je sais que l’égo est surdimensionné chez ce garçon, mais à un moment donné il va falloir que quand il n’est pas bien et notamment mentalement, qu’il comprenne qu’il ne pourra pas redevenir le Messi du Barça. J’espère que d’ici la fin de la saison, on pourra revoir le grand Messi par intermittence, mais sur la durée ce n’est plus possible », a-t-il martelé.