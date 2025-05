Messi dévoile le but favori de sa carrière

La star de l'Inter Miami, Lionel Messi, a révélé quel but il préférait au cours de sa brillante carrière.

À 37 ans, le but de la tête qu'il a inscrit pour Barcelone contre Manchester United en finale de la Ligue des champions 2009 est celui qui lui a le plus marqué au cours de sa carrière.

Il a confié à ESPN : « J'ai marqué de nombreux buts, peut-être encore plus beaux et d'une valeur inestimable, notamment en raison de leur importance, mais celui de la tête en finale de la Ligue des champions contre Manchester United a toujours été mon préféré.»

Messi est sans doute le meilleur joueur de tous les temps et a inscrit plus de 800 buts pour l'Argentine, Barcelone, le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Mais en termes de buts, un but en finale de Ligue des champions est un exploit.

Messi devrait marquer encore beaucoup d'autres buts pendant le reste de son mandat à l'Inter Miami, à commencer peut-être par un déplacement contre Philadelphia Union ce week-end.