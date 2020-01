Messi désigne le défenseur le plus coriace à qui il a fait face et ce n'est pas Sergio Ramos

Sergio Ramos, Diego Godin ? Non, Messi désigne le défenseur le plus coriace à qui il a fait face durant sa carrière.

"Le marquage individuel ne me dérange pas - vous savez qu'il y aura des matchs difficiles et il peut être étrange d'avoir toujours quelqu'un autour de vous", a déclaré Messi dans l'émission La Liga sur DAZN.

"En vérité, cela ne m'est pas arrivé si souvent. Cela ne me dérange pas, mais c'est étrange." Souvent au duel avec l'arrière central du Sergio Ramos, tandis que Casemiro a également été chargé de surveiller le capitaine du Barça dans le passé, Messi a pourtant désigné l'arrière droit espagnol Maffeo comme son adversaire le plus difficile. "Le gars de [Pablo Maffeo]", a déclaré Messi. "C'était intense!"

Maffeo, 22 ans, en est à son troisième contrat de prêt avec Gérone, lui qui appartient actuellement à . Mis à part le marquage agressif sur l'homme, Messi n'est pas non plus étranger aux fautes commises sur lui.

"Je n'ai jamais été le gars qui se plaint. Je pense que les contacts physiques et les coups font partie du jeu", a-t-il déclaré. "Je m'énerve davantage quand je joue mal et je me fâche un peu plus. Mais si je [joue mal], ce n'est pas un problème, cela fait partie du jeu et je ne le prends pas personnellement."