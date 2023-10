Messi contre Mbappé, Deschamps tape en dessous de la ceinture

Messi a souvent été considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, mais certains ne sont pas d'accord

La superstar argentine a joué un rôle crucial en menant son pays à la victoire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, en battant la France de Deschamp en finale, ce qui l'a couronné meilleur joueur de la planète pour la huitième fois de sa carrière, lundi soir à Paris.

Messi a souvent été considéré comme le plus grand joueur de tous les temps et le fait d'avoir remporté la Coupe du monde 2022 n'a fait que renforcer ces affirmations. En outre, aucun autre joueur n'arrive à la cheville de l'Argentin en termes de victoires au Ballon d'Or, Ronaldo étant loin derrière avec cinq victoires et n'ayant pas non plus réussi à faire partie de la liste des 30 finalistes de cette édition du prix. Cependant, Deschamps n'est pas convaincu que l'attaquant de l'Inter Miami puisse être considéré comme le plus grand de tous les temps, car il place Ronaldo et Mbappé très haut et sur le même piédestal.

L'article continue ci-dessous

"Les Argentins [disent que Messi est le meilleur de tous les temps]. Il est l'un d'entre eux, mais il est difficile de dire que Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé, qui est plus jeune", a-t-il déclaré à Futbol Picante en marge de la cérémonie du Ballon d'Or à Paris lundi soir.

Messi a devancé Erling Haaland et Mbappé pour le titre individuel, bien que le Norvégien ait marqué 52 buts la saison précédente en menant Manchester City à un triplé historique. Quant à Mbappé, il a également connu une campagne exceptionnelle en inscrivant 55 buts en club et en sélection.