Messi confiant pour le Barça de Xavi

Bien qu’évoluant avec un autre club depuis l’été dernier, Lionel Messi continue de suivre avec attention les résultats du Barça et son actualité. Ainsi, La Pulga n’est pas resté indifférent à ce qui s’est passé dernièrement du côté du Camp Nou, avec le changement au niveau de la barre technique.

Messi certain de la réussite du Barça sous Xavi

Xavi s’est installé sur banc des Blaugrana en remplacement de Ronald Koeman. Messi connait très bien le nouveau coach barcelonais puisqu’il l’a côtoyé comme joueur tout au long de son parcours à Barcelone. Même s’il ne le connait pas comme coach, il est certain qu’il accomplira de très belles choses dans son rôle.

Dans un entretien au Marca, Messi a indiqué qu’il était certain du rebond de Barcelone sous la coupe de son ex-coéquipier. « Avec Xavi, Barcelone va grandir, c'est un entraîneur qui en sait beaucoup et qui connaît parfaitement la maison », a-t-il indiqué.

Le sextuple Ballon d’Or reste attentif à ce qui se passe en Catalogne. Et il n’ignore probablement pas non plus les rumeurs d’un potentiel retour qui circulent. Celles que Joan Laporta s’est chargé lui-même d’alimenter il y a quelques jours en déclarant que tout était possible dans le football. Bien sûr, l’international albiceleste n’a pas réagi à ces bruits de coulisses, se contentant de répéter ce qu’il a a dit auparavant : « Je retournerais à Barcelone parce que je veux aider le club autant que je peux et évidemment si je peux aider le club avec la façon dont je l’entends, alors j'adorerais pouvoir revenir ».

« Paris n'est pas encore une équipe vraiment forte »

Après avoir évoqué le futur, il a aussi parlé du présent et de son équipe actuelle du PSG. Il en a dit le plus grand bien, tout en appelant à la prudence vis-à-vis des prétentions affichées. "Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et je ne nierai pas que nous sommes ceux que l’on cite parmi les candidats. Mais, nous avons encore besoin de choses pour être une équipe vraiment forte". Le message est certainement passé auprès de ses coéquipiers parisiens ».

A Paris, Messi côtoie de nombreux grands joueurs et parmi eux figurent Sergio Ramos. L’Argentin n’a pas encore pu évoluer avec l’Espagnol, mais il le connait déjà assez pour attester que c’est une personne remarquable. « En tant que partenaire, Ramos c’est un spectacle ». L’Andalou appréciera certainement le compliment.