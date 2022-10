Leo Messi pousse pour obtenir le prochain Ballon d'Or, selon son biographe.

Guillem Balague, grand journaliste international et accessoirement, biographe de Lionel Messi, affirme qu'une prolongation de l’international argentin au Paris Saint-Germain est très envisageable dorénavant, alors que son contrat expire cet été et qu'une arrivée au Barça a été évoquée.

"Le sentiment que j'ai, et il l'a dit, c'est qu'il décidera après la Coupe du monde. Si le PSG met le contrat sur la table aujourd'hui, je pense qu'il le signera et restera, mais il a dit qu'il y réfléchirait parce qu’il veut voir comment c'est après la Coupe du monde. S'il revient en forme, je pense qu'il dira qu'il veut continuer et s'il veut se battre pour le prochain Ballon d'Or, le PSG a un net avantage » a-t-il ainsi tonné au micro de la Cadena SER.

En Catalogne, un retour au FC Barcelone est régulièrement discuté. Des tractations ont bien eu lieu avec Xavi, le coach Blaugrana.

« Je pense que Xavi a même parlé à Messi de la façon dont il s'intégrerait dans le système et le jeu, ils sont très clairs là-dessus. Mais cela doit être confirmé car pour le moment il n'y a pas de stratégie économique ou sportive pour faire revenir Messi. S'il y a de l'intérêt ça devrait déjà commencer et pour le moment il n'y a pas de contacts » a estimé Balague.

En grande forme cette saison avec 11 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, La Pulga n’est pas loin de son meilleur niveau.