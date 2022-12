Messi aurait dû gagner la Coupe du monde en 2006 affirme un de ses anciens coéquipiers

Juan Pablo Sorin, ancien coéquipier de Lionel Messi, explique pourquoi la Pulga aurait dû gagner la Coupe du monde en 2006.

L'Argentine affronte ce mardi 13 décembre 2022 la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde. Depuis le début de la compétition, Lionel Messi enchaînes les performances XXL : il a en effet marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en cinq matches et a logiquement été désigné trois fois « Homme du match ».

Agé de 35 ans, Lionel Messi espère remporter pour la première fois de sa carrière la Coupe du monde, sachant que c'est sans doute la dernière fois qu'il participe à la compétition.

Sorin en veut toujours à Pekerman de ne pas avoir fait jouer Messi

Mais selon son ancien coéquipier, Juan Pablo Sorin (75 sélections entre 1995 et 2006), Messi aurait dû remporter la Coupe du monde, dès sa première participation à l'épreuve, en 2006, si le sélectionneur de l'époque, José Pekerman, avait fait confiance à la Pulga lors du quart de finale Argentine-Allemagne.

« On voulait tous voir Messi contre l'Allemagne. Tous. Après la blessure de notre gardien, on voulait tous un changement », a expliqué Sorin à nos confrères de L'Equipe.

Lors de ce match, Roberto Abbondanzieri, le portier de l'Albiceleste s'était blessé à la 71e minute de jeu et avait été remplacé par Leo Franco. José Pekerman avait profité de la blessure de son gardien pour effectuer un autre changement : le meneur de jeu Juan Roman Riquelme avait été remplacé par le milieu défensif Esteban Cambiasso. Un changement défensif qui avait fait reculer l'Argentine et permis à l'Allemagne d'égaliser avant de l'emporter aux tirs but.

L'Argentine méritait de gagner la Coupe du monde 2006 selon Sorin

Pekerman avait ensuite préférer faire entrer en jeu l'attaquant Julio Cruz plutôt que Lionel Messi à la place d'Hernan Crespo en fin de match.

Cette élimination en quart de finale, Juan Pablo Sorin l'a toujours en travers de la gorge : « On avait un très bon effectif, beaucoup de joueurs doués. Mais après, tout doit bien se goupiller. […] On méritait de gagner, on aurait pu l'emporter aux tirs au but et au final, on est éliminés. Cette équipe-là aurait pu aller au bout. »