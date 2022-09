Messi a toujours le Real Madrid en travers de la gorge

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour le PSG il y a un an, mais il semble qu'il ait encore beaucoup de mépris pour le Real Madrid

Leo Messi a marqué 26 buts et donné 14 passes décisives en 47 rencontres avec le Real Madrid, et a eu un certain nombre d'altercations avec l'ancien capitaine du Real au cours de ses 16 années de jeu dans le plus grand match de la Liga.

Mais Messi et Ramos se sont retrouvés coéquipiers au début de la saison dernière, le Paris Saint-Germain ayant acquis les deux joueurs sur transfert gratuit. Ils ont depuis mis leurs différends derrière eux, et ont remporté la Ligue 1 ensemble la saison dernière.

Mais la Ligue des champions est l'objectif déclaré des propriétaires qataris du PSG, et le PSG a été éliminé en huitième de finale par le Real Madrid la saison dernière, s'inclinant 3-2 sur l'ensemble des deux matches après avoir remporté le match aller 1-0.

"L'objectif est clair pour tout le monde", a expliqué Messi à la chaîne de télévision mexicaine TUDN. "Le PSG a envie depuis longtemps de gagner la Ligue des champions. L'élimination de la saison dernière a été très dure à cause de la façon dont ça s'est passé, parce que nous avons joué deux grands matchs contre le Real, et nous avons perdu sur des petits détails.

Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne

"Ce n'est pas une année typique, car la Coupe du monde se trouve entre les matchs, mais l'objectif principal du PSG, comme chaque année, est de pouvoir disputer la Ligue des champions".

"C'est une compétition très difficile à gagner car elle n'est pas toujours remportée par la meilleure équipe. Elle se joue toujours sur des petits détails, la moindre erreur vous laisse sur le carreau, mais nous nous préparons pour quand ces moments difficiles arriveront, pour être à la hauteur."