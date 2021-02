Messi a payé une fortune au FISC espagnol

Lionel messi paie des fortunes au FISC espagnol chaque année comme le dévoile la presse ibérique.

La publication des détails du contrat de Lionel Messi a été un sujet de discussion majeur en Espagne depuis qu'El Mundo a rapporté l'information.

Il a été expliqué que le contrat de quatre ans de Messi, signé en 2017, a vau la bagatelle de 555 millions d'euros au joueur sur la durée de l'accord, qui expire cet été. Selon El Periodico de Catalunya, cela signifie que Messi aura versé un total de 370 millions d'euros aux autorités fiscales espagnoles sur la période de quatre ans.

Cela comprend son impôt sur le revenu normal de 275 millions d'euros, plus diverses autres taxes.

Sur ses titres à revenu fixe d'environ 138 millions d'euros par an, Messi paie environ 70 millions d'euros chaque année. Cela fait de Messi l'un des principaux contributeurs aux caisses publiques en Espagne.

La fuite du contrat de l'attaquant argentin est survenue au moment où il a été révélé que les dettes du Barça auraient dépassé 1,1 milliard d'euros, la pandémie de coronavirus ayant un impact énorme sur les finances du club espagnol.

"C'est un problème très grave et c'est totalement illégal"

En parlant de qui aurait pu être à l'origine de la fuite de telles informations confidentielles, Bartomeu dit qu'il n'est pas concerné, lui qui a confié à Esport3: "C'est un problème très grave et il est totalement illégal de divulguer des contrats professionnels. Parler à la télévision et porter des accusations est facile, mais ce n'est pas une blague et cela aboutira au tribunal."

Bartomeu a ajouté: "Au fait, Leo mérite ce qu'il gagne. Tant pour des raisons professionnelles que commerciales. Sans la pandémie, Barcelone pourrait facilement payer ces chiffres."

Le président de la Liga, Javier Tebas, a également déclaré qu'il était injuste de réduire la situation financière du Barça au contrat gargantuesque de Messi, qui expire à la fin de cette saison.

Il a écrit sur Twitter: "La situation financière délicate du FC Barcelone (similaire dans d'autres grands clubs) n'est pas la faute de Messi mais plutôt les effets dévastateurs du COVID.

"Sans pandémie, les revenus générés par le meilleur joueur de l'histoire compensent ce coût. Certains médias ne traitent pas cette question équitablement.", a estimé Tebas.