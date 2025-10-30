Messi a dit non à l'Arabie saoudite ? C'est l'inverse

L'histoire qu'on connaissait vient de prendre un tour inattendu. Pendant des mois, on a entendu que Lionel Messi avait refusé l'Arabie saoudite pour rejoindre l'Inter Miami en 2023. Un choix de cœur, une question de style de vie, une volonté de ne pas tomber dans le piège doré du royaume. Sauf que ce week-end, Abdullah Hammad, directeur général de la Mahd Sports Academy, a lâché une bombe lors d'un podcast. Et elle remet les pendules à l'heure : ce n'est pas Messi qui a dit non à l'Arabie saoudite. C'est l'Arabie saoudite qui a dit non à Messi.

L'Arabie saoudite a refusé Messi : la révélation qui change tout

Abdullah Hammad a révélé que lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, l'entourage de Messi l'a contacté pour lui proposer un prêt en Saudi Pro League. Objectif : maintenir l'Argentin en forme pendant la trêve de la MLS, qui dure près de quatre mois entre décembre et février. "Le joueur voulait rester en forme et se préparer pour la Coupe du Monde 2026. C'est ce qui s'était passé avec David Beckham quand il était aux Los Angeles Galaxy et qu'il était allé à l'AC Milan", a expliqué Hammad. Un précédent bien connu : Beckham avait effectué deux prêts à Milan en 2009 et 2010 pour garder le rythme.

Mais contrairement à ce que beaucoup auraient pu imaginer, l'Arabie saoudite a décliné l'offre. Hammad a transmis la proposition au ministre des Sports, qui a tranché. "Le ministre a clairement indiqué que la Saudi League ne servirait pas de plateforme de préparation pour d'autres tournois." Interrogé pour savoir si l'Arabie saoudite avait bien refusé la chance de signer Messi, même temporairement, Hammad a répondu : "C'est vrai." Une déclaration qui renverse le narratif habituel. Ce n'est pas Messi qui a tourné le dos au royaume. C'est le royaume qui a fermé la porte.

Getty Images

Messi incertain pour le Mondial 2026

Cette révélation intervient alors que Messi n'a toujours pas confirmé sa participation à la Coupe du Monde 2026. À 38 ans, l'Argentin se pose des questions sur sa capacité à tenir le rythme. "Je vais évaluer ça au jour le jour quand je commencerai la pré-saison l'année prochaine avec l'Inter Miami et voir si je peux vraiment être à 100%, si je peux être utile au groupe, à l'équipe. Ensuite, je prendrai une décision", a-t-il déclaré. L'idée d'un prêt pour garder la forme avait donc du sens. Mais l'Arabie saoudite ne voulait pas jouer ce rôle.

Lionel Messi poursuit sa campagne en MLS avec l'Inter Miami. Les Herons mènent 1-0 dans leur série de playoffs contre Nashville après une victoire 3-1 la semaine dernière, avec un doublé de l'Argentin. Trente et un buts en championnat cette saison, une forme étincelante. Mais l'histoire avec l'Arabie saoudite prend une autre dimension. Ce n'est pas Messi qui a refusé le royaume. C'est le royaume qui a refusé de devenir un simple camp d'entraînement pour une star en quête de rythme. Une fierté saoudienne qui inverse le récit.